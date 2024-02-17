Перед матчем против Челси наставника "горожан" в очередной раз начали расспрашивать о Коуле Палмере. Летом полузащитник устал ждать регулярных выступлений за родной клуб и присоединился к лондонцам за 45 млн фунтов. Годом ранее похожая ситуация случилась с Жезусом и Зинченко, которые помогли Арсеналу бросить серьезный вызов Ман Сити в борьбе за чемпионство. Впрочем, Гвардиола считает это нормальным процессом.

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"После двух-трех сезонов он захотел больше минут. Я полностью его понимаю. Если бы Палмер имел игровое время на уровне Фодена, то он бы остался. Но я не дал ему этого. Это моя ответственность. На то время я выбрал других – Бернарду, Фодена, Мареза, который еще был с нами.

Мы всегда хотим, чтобы наши молодые игроки оставались, но это нормально. После одного сезона они радуются, но потом второй-третий: "Ребята, я хочу играть, а не сидеть в запасе". Это нормально, наш клуб понимает такую позицию. Мы получили предложение от невероятного топ-клуба, как Челси, и я очень рад за Коула. Во всех клубах случаются такие вещи", – цитирует Гвардиолу Goal.

Палмер сразу стал самым результативным игроком Челси в нынешнем сезоне – 14 голов и 9 ассистов в 31 матче.

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