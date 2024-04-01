Вингер Манчестер Сити Джек Грилиш получил нагоняй от Пепа Гвардиолы, выйдя на поле впервые после травмы.

Манчестер Сити расписал нулевую ничью с Арсеналом, но у главного тренера "горожан" после матча было очень много энергии.

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Гвардиола начал объяснять Грилишу какой-то игровой эпизод. Энтузиазм Пепа был близким к агрессии и злости, учитывая жесты.

Джек спокойно слушал тренера и соглашался. Он впервые после повреждения вышел на поле, получив 30 минут.

Прочитав лекцию Грилишу, заряженный Пеп пошел разнимать Габриэла и Холанда, которые о чем-то спокойно говорили.

Манчестер Сити потерял очки и остался на третьем месте, а Ливерпуль оторвался на вершине АПЛ от конкурентов.

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