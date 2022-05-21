"Что сложнее: выиграть АПЛ или Лигу чемпионов? Победить в АПЛ сложнее. Много недель, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. Мы преуспели в последние несколько лет. Это не одна игра, как в Кубке Англии, нужна слаженная команда.

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Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы хотели бы играть в Париже на следующей неделе. Выиграть 38 матчей или 6-7 – это разные вещи. Это приятно. Мы близки к этому", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Добавим, что Манчестер Сити с Гвардиолой во главе так и не смог выиграть Лигу чемпионов, однако трижды становился чемпионом Англии. В текущем сезоне "горожане" эпично вылетели из ЛЧ в полуфинале, а в АПЛ возглавляют турнирную таблицу, опережая Ливерпуль на 1 пункт.

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