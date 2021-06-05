Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам сезона 2020/21.

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Конкурентами испанца были Сульшер (МЮ), Роджерс (Лестер), Мойес (Вест Хэм) и Бьелса (Лидс). Триумф рулевого Манчестер Сити выглядит вполне заслуженным, ведь "горожане" выиграли чемпионат с отрывом в 12 очков. Команда Пепа имела лучшую атаку и лучшую оборону.

Добавим, что для испанца это уже третий титул тренера года АПЛ за 5 лет работы в Англии.

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