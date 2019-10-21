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Гвардиола выделил проблему, которая не позволяет Манчестер Сити претендовать на победу в Лиге чемпионов

10:20 20 Читати українською
Гвардиола выделил проблему, которая не позволяет Манчестер Сити претендовать на победу в Лиге чемпионов
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно основных недостатков в игре своей команды.

"Мы потеряли слишком много моментов, нужно работать над реализацией. Люди говорят, что нашей целью должна быть победа в Лиге чемпионов, но мы все еще не готовы.

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Мы создаем кучу моментов и не пропускаем, но можем еще добавить. В последние два сезона мы много атакуем и забиваем. И нам, несомненно, нужно продолжать работать над реализацией голевых моментов", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в двух предыдущих сезонах Манчестер Сити заканчивал свои выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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