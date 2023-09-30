Каталонцы имеют новую волну проблем по "делу Негрейры". Барселона подозревается в выплате 7,5 миллиона евро бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF в период с 2001 по 2018 годы. Гвардиола с 2008 по 2012 годы выиграл во главе "кулесс" 14 трофеев. Впрочем, Пеп уверен, что тогда судьи никак не помогали его команде.

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"Подождем и увидим, пусть идет судебный процесс. Я не углублялся в это, ничего не видел и не читал. Но я точно не видел, чтобы Барселона платила судьям ради собственной выгоды. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свою мысль, потому что Барселона будет защищать свою позицию.

В чем я уверен, так это в том, что Барселона в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я уверен. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников. Правосудие решит, что произошло на самом деле", – цитирует Гвардиолу Mirror.

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