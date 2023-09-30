Гвардиола выдал жесткое заявление по поводу судейского скандала вокруг Барселоны
Хосеп Гвардиола убежден, что во времена его тренерства Барселона никак дополнительно не "мотивировала" судей.
Каталонцы имеют новую волну проблем по "делу Негрейры". Барселона подозревается в выплате 7,5 миллиона евро бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF в период с 2001 по 2018 годы. Гвардиола с 2008 по 2012 годы выиграл во главе "кулесс" 14 трофеев. Впрочем, Пеп уверен, что тогда судьи никак не помогали его команде.
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"Подождем и увидим, пусть идет судебный процесс. Я не углублялся в это, ничего не видел и не читал. Но я точно не видел, чтобы Барселона платила судьям ради собственной выгоды. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свою мысль, потому что Барселона будет защищать свою позицию.
В чем я уверен, так это в том, что Барселона в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я уверен. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников. Правосудие решит, что произошло на самом деле", – цитирует Гвардиолу Mirror.
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