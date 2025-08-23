Гвардиола вычеркнул двух лидеров Ман Сити из заявки на топ-матч АПЛ – еще двое под вопросом
Состав Манчестер Сити на матч 2-го тура АПЛ против Тоттенхэма намекает на некоторые трансферные планы клуба.
Защитник Мануэль Аканджи и хавбек Илкай Гюндоган не попали даже на скамейку запасных, хотя сообщений об их травмах не было.
Дело в том, что оба могут покинуть Этихад до закрытия трансферного окна. Ман Сити уже договорился с Галатасараем по трансферу Аканджи за 15 млн фунтов, но туркам еще нужно убедить 30-летнего центрбека. По Гюндогану конкретики пока нет.
Под большим вопросом и будущее Эдерсона, которого хочет тот-таки Галатасарай. Бразилец сегодня начинает в запасе, а 30-миллионный новичок Джеймс Траффорд сохранил место в воротах. Кроме этого, Тоттенхэм продолжает попытки вырвать Савио, который сейчас травмирован. "Шпоры" предложили за вингера 70 млн евро, заставляя Манчестер Сити задуматься.
