Хосеп Гвардиола после долгих месяцев раздумий определился, где хочет продолжить свою карьеру.

Каталонский специалист решил остаться в Манчестер Сити, утверждает Football Insider. После последнего раунда переговоров сделка закреплена на 99%.

Гвардиола настроен прекратить борьбу за титул АПЛ после четырех поражений подряд

Действующий контракт Гвардиолы с "горожанами" завершается ближайшим летом, что создавало неопределенность вокруг клуба в нынешней кампании. Впрочем, Гвардиола согласился остаться в Ман Сити еще на один сезон, который станет для него юбилейным, десятым. Пеп уже успел привезти на Этихад 18 трофеев, среди которых 6 кубков АПЛ и дебютная победа в ЛЧ.

Напомним, в отношении Ман Сити продолжается расследование 115 потенциальных нарушений финансового фэйр-плей, которые могут грозить снятием очков или даже понижением в классе.

Брайтон одержал сенсационную победу над Манчестер Сити – второй раз в истории Гвардиола потерпел четыре поражения подряд