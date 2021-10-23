"То, что случилось со Стивом... Мне очень жаль. Я написал ему, что обнимаю его. Он один из самых приятных людей, которых я встречал у поля. Это видно – сразу понятно, что он хороший человек.

Ньюкасл может стать моим последним местом работы, – Брюс

Это происходило из-за поражения. Это случалось со мной, Клоппом, Тухелем, Сульшером – со всеми. Как только ты побеждаешь, сразу: "Ой, какой ты хороший! Так ты же гений, да?" А если проиграешь – ты худший из худших.

Надеюсь, Стив скоро вернется и станет еще сильнее", – цитирует Гвардиолу Football Daily.

Напомним, недавно аравийские шейхи приобрели Ньюкасл и уволили Стива Брюса с поста главного тренера. "Сороки" располагаются в зоне вылета АПЛ.

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