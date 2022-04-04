"Я могу до сих пор ошибаться, но Атлетико не закрывается в себе. Они ищут моменты, их нападающие присоединяются к хавбекам и ждут перехода в атаку. Если правильно подойти, то их можно закрыть. Как и всех остальных. Возможно, вы больше видите и я ошибаюсь, но это мои ощущения.

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Яркий футбол Сити против защитной игры Атлетико? Я не буду больше ни секунды участвовать в этих бессмысленных прениях. Мы ищем способ победить, я не знаю, что это за некрасивая игра. Я не осуждаю соперников. Существует неправильное представление о том, как играет Атлетико. Они более агрессивны, чем люди думают. Они не слишком рискуют, когда получают мяч, но как только добираются на нашу часть поля, сразу же показывают свой класс.

На этом этапе соревнований все соперники сложные. У каждой команды свой стиль игры, вам нужно приспосабливаться и корректировать схемы", – цитирует Гвардиолу Marca .

Заметим, первое противостояние английской и испанской команд состоится уже завтра, 5 апреля, в 22:00 на Этихаде, ответный матч запланирован на 13 число.

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