Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола до сих пор переживает из-за поражения в финале Лиги чемпионов 2020/21 от Челси.

"Мы сыграли отличный финал Лиги чемпионов. Проиграли, но финал был прекрасен. Нам не хватало точности в атакующих зонах. Мы не успевали на подборах, а их переход из обороны в атаку был очень хорошим.

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У Челси хорошая структура в обороне, а также физическая готовность. Но у меня сложилось впечатление, что Манчестер Сити был действительно замечательным. Мы играли смело. К сожалению, в контратаках "синие" были лучше и победили нас", – поделился Гвардиола в комментарии официальному сайту Манчестер Сити.

Напомним, Челси минимально одолел "горожан" (1:0) благодаря голу Хаверца. Уже в эти выходные Манчестер Сити попытается взять реванш – матч состоится 25 сентября, начало в 14:30.

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