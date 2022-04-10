"Я очень доволен тем, как мы играли. Мы хорошо выступили в первом тайме, было тяжело в течение 10 минут во втором тайме, но это нормально, когда ты пропускаешь. Было много опасности, но мы выступили хорошо.

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:2 – видео голов и обзор матча

Это футбол, такие вещи случаются. Сколько тренеров говорят: "На последних минутах мы не можем пропускать". На самом деле, мы можем пропускать, пока судья не даст финальный свисток.

Желтые карточки, красные карточки, VAR, такие вещи случаются. Всем это понравилось: болельщикам Сити, болельщикам Ливерпуля во всем мире, это самая лучшая картинка для Премьер-лиги. Все игроки правильно продемонстрировали эту лигу", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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