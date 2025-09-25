"Горожане" уверенно вели 2:0 против команды третьего дивизиона, поэтому Хосеп Гвардиола мог дать шанс даже глубоким резервистам. На 83-й минуте тренер Ман Сити выпустил 29-летнего Келвина Филлипса, что стало едва ли не самым обсуждаемым событием матча.

Холанд смутил фанатов в соцсетях: "Я – британец!"

Летом 2022-го трансфер лидера Лидса обошелся манчестерцам в 50 млн евро. Филлипс совсем не оправдал ожиданий – травмы, публичная критика от Гвардиолы из-за лишнего веса, слабые аренды в Вест Хэме и Ипсвиче. Казалось, что прошлым летом он точно покинет Этихад, но серебряный призер Евро-2020 оказался никому не нужным.

Предыдущий официальный выход Филлипса за Ман Сити был аж 645 дней назад – 19 декабря 2023 года в матче Клубного ЧМ против Уравы. Даже Эрлинг Холанд эмоционально отреагировал на камбэк англичанина: "Йоркширский Пирло (прозвище Келвина – прим. Футбол 24) вернулся".

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой