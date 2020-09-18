Гвардиола впервые прокомментировал проваленный трансфер Месси в Манчестер Сити
Испанский наставник "горожан" Хосеп Гвардиола высказался относительно сорванного перехода лидера Барселоны в английскую команду.
"Мне не нужно ничего доказывать. Лео все достаточно хорошо объяснил и, я думаю, мне нечего добавить.
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Он остается футболистом Барселоны – клуба, который я люблю", – цитирует Гвардиолу издание Goal.
Напомним, летом аргентинский форвард побил горшки с руководством каталонского клуба из-за своего желания покинуть "блаугранас". После угроз, заявлений, ультиматумов и поиска компромиссов с обеих сторон Месси решил еще на один сезон остаться в Барселоне.
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