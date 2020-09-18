"Мне не нужно ничего доказывать. Лео все достаточно хорошо объяснил и, я думаю, мне нечего добавить.

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Он остается футболистом Барселоны – клуба, который я люблю", – цитирует Гвардиолу издание Goal.

Напомним, летом аргентинский форвард побил горшки с руководством каталонского клуба из-за своего желания покинуть "блаугранас". После угроз, заявлений, ультиматумов и поиска компромиссов с обеих сторон Месси решил еще на один сезон остаться в Барселоне.

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