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Гвардиола: Возможно, Манчестер Сити начнет забивать с пенальти, когда это будет нужно

22 февраля 23:36 27 Читати українською
Гвардиола: Возможно, Манчестер Сити начнет забивать с пенальти, когда это будет нужно
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил выступление своей команды в матче против Лестера (1: 0).

 
Габриэл Жезус 80’
80’ Габриэл Жезус

"Подготовка после 12 выходных была хорошей. Мы сыграли две качественные игры, хорошо, что подготовились к Реалу с серьезными соперниками (Вест Хэм и Лестер – прим.). Нам придется играть против королей Лиги чемпионов. Посмотрим, попробуем насладиться этим моментом и показать свою игру.

Фиаско Агуэро и супервыход Жезуса на замену в видеообзоре матча Лестер – Манчестер Сити

Мы не забили четыре пенальти подряд, но, возможно, Манчестер Сити начнет забивать с "отметки", когда это потребуется. Вратари соперника также действовали хорошо, но следующий пенальти мы собираемся забить", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, уже 26 февраля Манчестер Сити будет принимать Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Лестер Сити - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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