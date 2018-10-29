Гвардиола: Возможно, я ошибся, отпустив Харта

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что он мог ошибиться, приняв решение отпустить из клуба Джо Харта.

Сегодня Манчестер Сити в рамках 9 тура АПЛ примет Бернли. Эта встреча станет первой для экс-голкипера "горожан" Джо Харта на Этихаде за более чем 2 года.

Накануне поединка Хосеп Гвардиола признался, что мог принять неправильные решения относительно своего экс-подопечного. Напомним, именно Гвардиола заявил, что не рассчитывает на Харта, поскольку испанца не устраивает игра голкипера ногами. В итоге Харт провел два сезона на правах аренды в составе Торино и Вест Хэма, а летом этого года подписал контракт с Бернли.

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"Я знаю, как это трудно для фанатов, для людей. Харт – невероятный вратарь с невероятными результатами здесь, в этом клубе. Поэтому для меня это было непростым решением. Я не всегда принимаю правильные решения. Я принимал в карьере хорошие и очень плохие решения, иногда нужно делать выбор в правильный момент, в нужное время.

Иногда я жалею о том, что решил. Такое случается. Думаю, нет никаких сомнений, насколько он важен для этого клуба. Во время матча вы увидите, что люди ценят это", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, вместо Харта Гвардиола подписал Клаудио Браво, который откровенно не впечатлил, а также Эдерсона – нынешнего основного голкипера команды.

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