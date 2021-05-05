Благодаря победе над французским Пари Сен-Жермен (2:0) наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола присоединился к знаменитым коллегам, выводившим в финал главного еврокубка две разные команды.

Испанец стал 7-м тренером в истории турнира, которому покорилось подобное достижение. Об этом сообщает Opta Sports.

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До Гвардиолы такого успеха добились Оттмар Хитцфельд (Боруссия Д и Бавария), Луи ван Гал (Аякс и Бавария), Жозе Моуринью (Порту и Интер), Юпп Хайнкес (Реал и Бавария), Карло Анчелотти (Милан и Реал), а также Юрген Клопп ( Боруссия Д и Ливерпуль). Ранее коуч Ман Сити выводил в финал ЛЧ родную Барселону. В целом финал в Стамбуле будет третьим для Гвардиолы-тренера.

Напомним, что накануне Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ благодаря дублю Рияда Мареза. Соперник "горожан" в решающем матче турнира определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.

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