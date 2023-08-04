Испанский специалист Хуанма Лильо снова будет помогать Пепу Гвардиоле в Манчестере.

Хуанма Лильо вернулся в тренерский штаб Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба. 57-летний специалист снова будет ассистентом Пепа Гвардиолы.

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Лильо работал в Манчестер Сити с 2020-го по 2022-й. За это время он помог команде дважды стать чемпионом Англии и выйти в финал Лиги чемпионов.

Год спустя Хуанма покинул Гвардиолу, чтобы возглавить Аль-Садд. Однако уже через сезон работы в Катаре тренер решил вернуться в АПЛ.

Лильо считается учителем Гвардиолы-тренера. Бывший хавбек Барселоны в конце игровой карьеры специально перешел в мексиканский Дорадос, чтобы играть под руководством старшего коллеги и поближе познакомиться с его тренерской методикой.