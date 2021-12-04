Гвардиола в восторге от него: бомбардир Серии А стал топ-целью Манчестер Сити
Английский Манчестер Сити всерьез настроен подписать в зимнее трансферное окно форварда итальянской Фиорентины Душана Влаховича.
"Горожане" пытаются подписать забивного серба в январе, сообщает La Repubblica.
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Влахович стал приоритетной целью Сити на зиму. Английский гранд якобы уже начал предварительные переговоры с "фиалками" о трансфере нападающего. В подписании Влаховича лично заинтересован наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Испанец в восторге от качеств балканца и видит в нем огромный потенциал.
В этом сезоне Душан Влахович провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.
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