"Горожане" пытаются подписать забивного серба в январе, сообщает La Repubblica.

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Влахович стал приоритетной целью Сити на зиму. Английский гранд якобы уже начал предварительные переговоры с "фиалками" о трансфере нападающего. В подписании Влаховича лично заинтересован наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Испанец в восторге от качеств балканца и видит в нем огромный потенциал.

В этом сезоне Душан Влахович провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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