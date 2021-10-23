"Я понимаю, как это – играть против этого соперника на его поле, против этого тренера. И при этом победить. Хочу похвалить Брайтон за то, как они стали играть во втором тайме после внесенных изменений. Этот матч – хороший пример того, что в футбол нужно играть с мячом, а когда мяч не в тебя – у тебя проблемы.

Бомбардирские достижения Фодена в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Сити – 1:4

Они здорово строят игру, начиная комбинации от ворот, у них было на одного полузащитника больше, их атакующие игроки постоянно двигались. Против этой команды очень тяжело играть в течение 90 минут. В матче с другим соперником после 3:0 все было бы кончено, с Брайтоном – нет", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити на выезде разбомбил Брайтон (4:1) благодаря голам Гюндогана, Мареза и дублю Фодена и поднялся на вторую строчку.

Манчестер Сити разгромил Брайтон – Фоден оформил дубль и отдал ассист, Зинченко остался в запасе