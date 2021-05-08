"Была ли мысль позвонить Зинченко и узнать больше о структуре клубов Манчестер Сити (Труа и Сити являются активами одной компании – прим.)? Возможно. Но кто я такой, чтобы звонить Зинченко? Понимаю, что он хороший парень. Если у меня будет возможность, обязательно с ним свяжусь.

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Думал ли, что Гвардиола слышал обо мне? Думаю, 100% он меня еще не знает. Может, узнает, когда буду одним из лучших бомбардиров Франции. Пока об этом не думаю. Нужно расти постепенно", – сказал Кухаревич для программы Бомбардир.

Напомним, 19-летний украинец летом присоединится к французскому клубу. После 36-ти туров Лиги 2 Труа гарантировал себе место в элитном французском дивизионе.

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