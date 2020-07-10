Гвардиола уверен, что Манчестер Сити избежит дисквалификации из Лиги чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит дисквалификацию клуба из еврокубков.

"Цель каждого сезона – играть в Лиге чемпионов, и делать все возможное для этого. Дело не в том, что произойдет в понедельник.

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Я так уверен, поскольку видел аргументы клуба, в следующем сезоне мы будем в турнире. Но нужно подождать. А потом я выскажу мнение, или же клуб сделает заявление", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Отметим, CAS обнародует окончательное решение по делу Манчестер Сити 13 июля. Напомним, за финансовые махинации Манчестер Сити дисквалифицировали от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафовали на 30 млн евро.

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