toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гвардиола уверен, что Манчестер Сити избежит дисквалификации из Лиги чемпионов

19:13 - Читати українською
Гвардиола уверен, что Манчестер Сити избежит дисквалификации из Лиги чемпионов
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола уверен, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит дисквалификацию клуба из еврокубков.

"Цель каждого сезона – играть в Лиге чемпионов, и делать все возможное для этого. Дело не в том, что произойдет в понедельник.

Дело Манчестер Сити: CAS провел слушание о дисквалификации Зинченко и Ко

Я так уверен, поскольку видел аргументы клуба, в следующем сезоне мы будем в турнире. Но нужно подождать. А потом я выскажу мнение, или же клуб сделает заявление", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Отметим, CAS обнародует окончательное решение по делу Манчестер Сити 13 июля. Напомним, за финансовые махинации Манчестер Сити дисквалифицировали от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафовали на 30 млн евро.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале

blog_ava
Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів
08:15
9976
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Хосеп Хосеп Гвардиола Спортивный арбитражный суд в Лозанне
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
59
мин
Реал Мадрид
23:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук