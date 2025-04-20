Абдукодир Хусанов присоединился к “горожанам” зимой, перейдя из Ланса за 50 млн евро. Узбек плохо знает английский и Гвардиола не раз акцентировал на этом внимание.

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Как информирует Real Talk Manchester City, Хусанов поссорился со своим наставником после тренировки в конце марта. Гвардиола подошел к защитнику, и сделал ему комплимент за самоотверженность в матчах и на тренировках. Тренер Манчестер Сити сказал Абдукодиру: "Ты чемпион". Узбек ответил: "Ты шампунь", но хотел сказать: "Ты тоже чемпион".

Гвардиоле показалось, что защитник высмеял его лысину, хотя Рубен Диаш пытался объяснить, что имел в виду Хусанов. Но испанский специалист ничего не захотел слышать.

Источник отмечает, что узбек больше не будет играть за Манчестер Сити и его пребывание в команде подошло к завершению из-за этого случая.

Напомним, что Хусанов сыграл за "горожан" в девяти матчах во всех турнирах. В последних четырех встречах он участия не принимал.

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