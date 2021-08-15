Тоттенхэм победил Манчестер Сити в матче 1-го тура АПЛ и вновь подтвердил статус неудобного соперника для чемпиона Англии.

Поражение от Тоттенхэма стала уже четвертой подряд для Хосепа Гвардиолы на выезде, сообщает Squawka.

Сенсационное поражение Зинченко и Ко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0

Отмечается, что это первый раз, когда специалист уступил в четырех выездных матчах подряд с одним и тем же соперником.

Добавим, что Манчестер Сити продолжает серию из неудачных поединков – до этого "горожане" уступили Челси в финале Лиги чемпионов и Лестеру в матче за Суперкубок Англии. Подопечным Гвардиолы также не удалось отличиться хотя бы голом в каждом из этих матчей.

Тоттенхэм одержал победу над Манчестер Сити в дебютном матче АПЛ под руководством Санту – Зинченко сыграл 15 минут