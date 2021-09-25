Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола превзошел всех предыдущих наставников клуба по количеству победных матчей.

Победа "горожан" в матче 6-го тура АПЛ против Челси стала 221-й во всех турнирах для Пепа как наставника команды. Об этом сообщает Opta Sports.

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Таким образом, Гвардиола установил новый рекорд Сити, опередив Леса Макдауэлла (220 триумфов). Испанский специалист привел команду к победе в 221-м матче из 303. Процент побед Манчестер Сити за тренерства Хосепа составляет 72,9.

Напомним, Манчестер Сити делит первую строчку турнирной таблицы АПЛ с Ливерпулем, Челси и Ман Юнайтед. "Мерсисайдцы" опережают "горожан" только по разнице забитых мячей.

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