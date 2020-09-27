Поражение Манчестер Сити от Лестера со счетом 2: 5 стало рекордным для Хосепа Гвардиолы – это самый большой счет, с которым испанец проиграл в статусе тренера за всю свою карьеру.

Гвардиола пожаловался на сложный график Манчестер Сити

Предыдущим антирекордом тренера Зинченко было поражение от Реала в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2013/14. Тогда его Бавария пропустила 4 мяча, а матч завершился со счетом 4:0 в пользу "сливочных". Более того, Манчестер Сити в матче с Лестером впервые за 438 игр на стадионе Этихад пропустил 5 голов.

К слову, матч 3-го тура с "лисами" стал для Хосепа Гвардиолы 686-м в его тренерской карьере.

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