Манчестер Сити Гвардиолы поражает, а Хосеп уверенными шагами устанавливает новые достижения в Англии.

"Горожане" в 26-м туре АПЛ преодолели Вест Хэм со счетом 2:1. Этот триумф стал для Гвардиолы 200-м в английском первенстве, информирует Opta Joe.

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Для достижения этого показателя испанскому специалисту понадобилось 273 матча. Наставник Сити одержал такое количество побед быстрее среди тренеров АПЛ всех времен. До этого рекордсменом был Жозе Моуринью, который одержал 200 побед в 309 поединках.

Сейчас подопечные Гвардиолы лидируют в английской Премьер-лиге, опережая Манчестер Юнайтед на 13 пунктов.

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