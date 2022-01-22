Саутгемптон сыграл вничью с Манчестер Сити в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Горожане" не смогли продолжить свою победную серию, которая прервалась на 12-ти матчах подряд. Саутгемптон забил быстрый гол и дальше просто оборонял благоприятный результат. Манчестер Сити смог лишь сравнять счет.

Манчестер Сити без Зинченко не смог переиграть Саутгемптон – "горожане" оборвали 12-матчевую победную серию в АПЛ

В конце концов, даже ничьей хватило главному тренеру гостей, чтобы установить феноменальное достижение. Хосеп Гвардиола стал тренером, который быстрее всех набрал 500 очков в АПЛ. Для этого испанцу хватило 213 матчей. На втором месте Жозе Моуринью (231 матч), третий – Юрген Клопп (236).