Гвардиола усомнился, способен ли его Манчестер Сити выиграть Лигу чемпионов
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после вылета из полуфинала ЛЧ стремится выиграть АПЛ. Уже в воскресенье "горожане" будут принимать Ньюкасл.
"То, что мы пережили в Мадриде, поможет нам как клубу и как команде в будущем. Люди сейчас этого не понимают, но я говорю вам – это хорошо для нас. Сейчас это похоже на трагедию, но останутся хорошие воспоминания.
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Не знаю, под силу ли этой команде выиграть Лигу чемпионов. Это вопрос, на который я не могу ответить. Мы были недостаточно близки, но мы были рядом. В следующем сезоне попробуем еще раз. Просто сосчитайте все команды, которые остались позади нас...
Возможно, я недостаточно хорош, чтобы помочь команде сделать это. Никто не знает, что было бы с другими игроками или менеджерами. Должны принять это. Перед нами еще одна большая задача. Сезон в наших руках", – цитирует Гвардиолу The Sun.
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