Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пообщался с прессой после поражения от Тоттенхэма (0:2) во втором туре АПЛ.

"В матче с Тоттенхэмом было много выходов из обороны через пас и персональную опеку, как и в матчах с Брентфордом в прошлом сезоне (когда Франк тренировал "пчел").

Фиаско Гвардиолы и грубая ошибка Траффорда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2

Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом. Мы недорабатываем в простых ситуациях. Я не просил игроков делать что-то исключительное. Под давлением мы ошибались в простых ситуациях, но создали достаточно моментов, хотя не реализовали их. Такое случается, это футбол.

Это всего лишь второй тур. После матча против Вулверхэмптона все говорили, что все в порядке, но я сказал, что это всего лишь одна игра, и многое еще предстоит сделать.

Знаю, как мы работаем и что делают игроки. Есть много хорошего, но мы должны совершенствоваться. Шаг за шагом мы будем совершенствоваться и устанавливать больше связей", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Ман Сити.

Напомним, что после двух туров Манчестер Сити имеет три балла.

