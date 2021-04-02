Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не уверен, что клуб сможет приобрести нападающего на место Серхио Агуэро, который летом покинет манчестерскую команду.

"Я не знаю, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим ни одного форварда. Это невозможно.

Делегация Холанда продолжает турне по Европе: после Барселоны и Реала отец форварда полетел на переговоры с грандами АПЛ

Мы не можем позволить себе такие расходы. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение. На сегодняшний день вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону, выше", – цитирует Гвардиолу ВВС.

К слову, ранее в СМИ ходили слухи об интересе команды Зинченко к форварду дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду, а также нападающим Интера и Тоттенхэма – Ромелу Лукаку и Харри Кейну соответственно.

Турнір шести, Україна під тиском "третьої сили", присмерк богів і чехарда скандалів: підсумки старту відбору до ЧС-2022