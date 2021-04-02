Гвардиола удивил заявлением относительно нового форварда Манчестер Сити
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не уверен, что клуб сможет приобрести нападающего на место Серхио Агуэро, который летом покинет манчестерскую команду.
"Я не знаю, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим ни одного форварда. Это невозможно.
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Мы не можем позволить себе такие расходы. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение. На сегодняшний день вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону, выше", – цитирует Гвардиолу ВВС.
К слову, ранее в СМИ ходили слухи об интересе команды Зинченко к форварду дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду, а также нападающим Интера и Тоттенхэма – Ромелу Лукаку и Харри Кейну соответственно.
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