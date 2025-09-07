"Какой игрок должен был быть со мной в Ман Сити дольше? Назову неочевидное имя – Хесус Навас. Ему следовало остаться с нами подольше.

"Без них меня бы точно уволили": Гвардиола сказал, кому обязан за продолжение работы с Ман Сити

Кто был самым важным? Гюндоган, он был очень ценным для нас. Выберу его", – цитирует Гвардиолу AS.

Напомним, Хесус Навас выступал за Ман Сити с 2013 по 2017 годы, но с Гвардиолой пересекся лишь в последнем сезоне. Гюндоган имел две "каденции" на Этихаде, в общем провел 8 лет.

Интересно, что Пеп не вспомнил Кевина де Брюйне, который отдал "горожанам" 10 лет.

Греческий Ниндзя с рекордом красных карточек: горячее сердце Янниса Калицакиса