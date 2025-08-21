Гвардиола удержал свою звезду – игрок отверг заманчивое предложение от сенсационного клуба АПЛ
Защитник Манчестер Сити Рико Льюис в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом.
Как сообщает Daily Mail, 20-летний английский защитник Рико Льюис в ближайшее время подпишет новый контракт с Манчестер Сити, рассчитанный на пять лет.
Клуб АПЛ готов удвоить зарплату звезде Манчестер Сити – Гвардиола называет его "исключительным"
Сообщалось, что Ноттингем Форест очень заинтересован в подписании Льюиса и был готов удвоить зарплату защитника, чтобы он согласился на переход к ним.
Льюис пробился в основную команду Хосепа Гвардиолы в сезоне 2022/23 и за прошлый год провел 44 матча во всех турнирах, закрепившись как универсальный исполнитель – он может действовать и в центре полузащиты, и на правом фланге обороны.
Льюис уже успел собрать приличную коллекцию трофеев: два чемпионства АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок Англии. На счету футболиста также пять матчей за сборную Англии, дебют состоялся в ноябре 2023 года против Северной Македонии.
"После The Beatles или кого-то похожего": Гвардиола назвал лучшую группу за последние 50 лет