Как сообщает Daily Mail, 20-летний английский защитник Рико Льюис в ближайшее время подпишет новый контракт с Манчестер Сити, рассчитанный на пять лет.

Сообщалось, что Ноттингем Форест очень заинтересован в подписании Льюиса и был готов удвоить зарплату защитника, чтобы он согласился на переход к ним.

Льюис пробился в основную команду Хосепа Гвардиолы в сезоне 2022/23 и за прошлый год провел 44 матча во всех турнирах, закрепившись как универсальный исполнитель – он может действовать и в центре полузащиты, и на правом фланге обороны.

Льюис уже успел собрать приличную коллекцию трофеев: два чемпионства АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок Англии. На счету футболиста также пять матчей за сборную Англии, дебют состоялся в ноябре 2023 года против Северной Македонии.

