Четверо номинантов поборются за награду, сообщает официальный твиттер лиги.

Бруну Фернандеш, Лингард, дуэт из Манчестер Сити и еще 5 героев поборются за приз игроку месяца в АПЛ

В шорт-лист претендентов попали: главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту, наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, коуч лондонского Фулхэма Скотт Паркер и рулевой лондонского Челси Томас Тухель. Для последнего эта номинация – дебютная после переезда на Альбион.

Голосование за победителя в категории продлится до вечера 8 марта. В январе лучшим был признан Гвардиола.

Ливерпуль впервые в истории проиграл 5 матчей подряд на Анфилде – зона вылета ближе, чем Сити. Что делать с Клоппом?