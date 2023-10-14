Летом английский полузащитник был лакомым кусочком для нескольких грандов. Ливерпуль и Манчестер Сити составляли конкуренцию мадридцам.

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Как сообщает Cadena SER, руководство "горожан" к переговорам с Беллингемом привлекли Пепа Гвардиолу, который провел три часа, разговаривая с футболистом. Тренер Манчестер Сити уверял, что Джуд будет играть в родной Англии, а его везде будут ценить и уважать. Гвардиола отмечал, что победный цикл его команды еще продолжается, а у Реала он завершился.

Пеп также утверждал, что АПЛ лучше Ла Лиги в финансовом плане, а у Беллингема появятся более мощные спонсоры. Кроме того, по мнению тренера, в Реале есть игроки, которые перекроют возможности роста англичанину. Впрочем, слова Гвардиолы не убедили полузащитника и он выбрал Мадрид.

Напомним, что Джуд Беллингем сейчас является лучшим бомбардиром Реала. Он сыграл в 10 матчах, в которых забил 10 голов и отдал три передачи.

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