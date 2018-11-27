Гвардиола тренирует лучше, чем танцует – ретро-видео с зажигательными танцами наставника Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хотел быть искусным не только в футболе.

В сети появилось видео 20-летней давности, на котором Гвардиола неистово танцует с девушкой.

Как сообщает издание The Sun, партнершей Пепа стала жена его партнера по Барселоне Хосе Марии Бакеро, который также присутствует на видео.

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Трудно назвать танцевальные навыки одного из лучших тренеров современности провальными, но с футболом у него лучше получается.