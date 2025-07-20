Эдерсон близок к завершению своей эпохи в Манчестер Сити – 31-летний бразилец согласовал личные условия контракта с Галатасараем, сообщает GOAL. Турецкий гранд уже начал переговоры с англичанами по стоимости трансфера.

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Напомним, что в начале недели появилась информация о предложении Галатасарая в размере 3 миллионов евро за опытного голкипера. Манчестер Сити пока не согласовал сумму, однако сам Эдерсон настроен на переезд.

Бразилец перешел в Манчестер Сити из Бенфики в 2017 году и за 8 сезонов выиграл внушительную коллекцию: 6 титулов АПЛ, Лигу чемпионов и множество других трофеев, став ключевым элементом команды Хосепа Гвардиолы. Но пришло время перемен – каталонский наставник начал обновлять состав перед сезоном 2025/26.

На замену Эдерсону английский клуб уже рассматривает молодого вратаря Бернли – Джеймса Траффорда.

Несмотря на интерес от саудовских грандов Аль-Хиляля и Аль-Иттихада, именно Галатасарай сейчас является фаворитом в борьбе за подпись бразильца.

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