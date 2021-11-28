"Завершив свою работу здесь, я хотел бы, как я уже не раз говорил, возглавить национальную команду и сыграть на чемпионате мира. Но работу в сборной найти непросто, есть всего несколько вариантов. Я хотел бы этого, но если не удастся, то продолжу тренировать клубы это не проблема.

Гвардиола оценил свой профессиональный уровень в Барселоне и Манчестер Сити

Но в Англии я всегда готов работать только в Ман Сити. Если я вернусь в Англию, то только в Ман Сити, если, конечно, он захочет со мной сотрудничать. Другую команду в этой стране я тренировать не стану.

Хочу работать в этом клубе как можно дольше, а что будет дальше – увидим. Раньше я и не думал о том, что однажды возглавлю эту команду, а потом не предполагал, что проработаю шесть лет. Жизнь диктует свои условия, так что посмотрим", – цитирует Гвардиолу сайт "горожан".

Действующий контракт Пепа с Ман Сити рассчитан до лета 2023 года. Ранее испанец возглавлял Баварию и Барселону.

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