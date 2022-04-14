Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд остается в центре внимания топ-клубов – в частности, Манчестер Сити попытается подписать форварда.

Манчестер Сити готовит серьезное предложение по Холанду и уже наладил прямые контакты с представителями игрока и дортмундской Боруссии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Отмечается, что наставник "горожан" хочет подписать норвежца любой ценой. В гонке за суперзвездным форвардом также участвует и Реал. Интересно, что с лета 2022 клаусула для выкупа Эрлинга составит 75 млн евро.

Добавим, что в составе дортмундской Борусии Холанд в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых оформил 23 гола и 7 ассистов.

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