Гвардиола стал на защиту Бернарду Силвы, которому выдвинули нелепые обвинения в расизме

Главный тренер Мачнестер Сити Хосеп Гвардиола поддержал португальца, который получил проблемы из-за невинной шутки в адрес Бенжамена Менди.

"Если FA хочет расследовать это дело, то Бернарду Силва готов отвечать.

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Но вы должны знать, о ком идет речь. Силва – один из самых милых людей, которых я когда-либо встречал. Бенжамен Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят", – цитирует Гвардиолу Goal. Напомним, FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за его шутливый твит в адрес Менди, хотя сам француз тоже оценил юмор партнера.

Напомним, именно Менди вышел на левом фланге "горожан" в последнем матче АПЛ против Уотфорда. Ранее на этой позиции играл Александр Зинченко.

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