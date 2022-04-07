Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола после работы в Англии может отправиться за океан.

Наставник сборной Бразилии Тите в конце февраля заявил, что покинет команду после ЧМ-2022. Уже были начаты поиски нового специалиста, выбор пал на Гвардиолу, утверждает Marca .

Тите анонсировал уход с поста наставника сборной Бразилии

Наставник Сити является фаворитом нового главы Бразильской конфедерации футбола Эрнальдо Родригеса. С Пепом, его братом и агентом уже контактировали представители "селесао".

Гвардиоле предлагают контракт на четыре года (до ЧМ-2026), а также зарплату 12 миллионов евро чистыми, что на 8 млн меньше, чем он получает сейчас. Несмотря на меньшее финансовое предложение, бразильцы убеждены, что приглашение испанца более чем возможно.

Отметим, что нынешний контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета следующего года. Во главе "горожан" Пеп уже провел 339 поединков и выиграл 10 трофеев.