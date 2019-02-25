Гвардиола сравнялся с Моуринью по количеству трофеев

Манчестер Сити благодаря победе в серии пенальти над Челси завоевал Кубок английской лиги. Это позволило наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле сравниться по количеству трофеев с Жозе Моуринью.

Испанский специалист завоевал 25-й трофей в своей тренерской карьере, сообщает SPORF.

Челси – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

По этому показателю Гвардиола сравнялся с главным своим оппонентом и антагонистом Жозе Моуринью. За время работы с Манчестер Сити это 4-й трофей экс-капитана Барселоны. Именно в составе каталонского клуба он выиграл больше всего трофеев (14). Еще 7 турниров Гвардиола выиграл с мюнхенской Баварией.

Напомним, что Манчестер Сити в этом году может также стать чемпионом Англии, завоевать кубок страны, а также Кубок Лиги чемпионов. Зато Моуринью пока остается безработным после увольнения из Манчестер Юнайтед в декабре.