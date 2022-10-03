Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сравнил двух нападающих, с которыми работал — Лионеля Месси и Эрлинга Холанда. Тренеру был задан вопрос, можно ли поставить этих двух игроков в один ряд, учитывая, что норвежец забивает в каждом матче.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3 – видео голов и обзор матча

"Разница в том, возможно, что Эрлингу нужны все его партнеры, чтобы делать это. Это невероятно. В то время Месси мог делать это в одиночку", — приводит Marca слова Гвардиолы.

Напомним, что нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд лидирует в списке бомбардиров АПЛ этого сезона. На его счету 14 голов в 8 матчах чемпионата.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ