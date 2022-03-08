Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о подготовке к матчу против Спортинга.

По словам Гвардиолы, к завтрашней игре готовятся только 14 футболистов первой команды. Самая большая проблема в обороне. "В нашем распоряжении лишь три защитника", – говорит Пеп.

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Тренер сообщил, что Жоау Канселу болен, а потому слева в обороне Зинченко безальтернативен. "Александр переживает трудный период, но он готов играть", – заявил Гвардиола.

Натан Аке и Рубен Диаш травмированы, а Кайл Уокер отбывает дисквалификацию. Также игру может пропустить Кевин де Брюйне. Манчестер Сити в первом матче разгромил Спортинг (5:0). Интриги перед ответным матчем нет.

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