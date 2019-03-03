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Гвардиола сообщил, что Де Брюйне снова получил травму

19:41 57 Читати українською
Гвардиола сообщил, что Де Брюйне снова получил травму
Кевин де Брюйне / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о травмах Кевина Де Брюйне и Джона Стоунза, полученных в игре с Борнмутом (1:0).

 
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"Кевин пропустит некоторое время из-за проблем с мышцами. Джона заменили скорее из осторожности, не стали рисковать.

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Кажется, мы провели 25 матчей за 93 дня, по одной игре каждые три дня. Это психологическая проблема. Тело не успевает восстановиться и иногда мышцы говорят: "Привет, с нас хватит".

Мы не даем игрокам восстановиться. Проводим матч, а потом следующий. Отдых очень короткий. Мы ждем возвращения Кевина", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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Напомним, что осенью бельгиец пропустил больше месяца из-за травмы колена. В нынешнем сезоне 28-летний Де Брюйне принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором одного забитого мяча.

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