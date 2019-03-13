Гвардиола сообщил о будущем Фодена

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее хавбека Фила Фодена.

"Люди говорят, что он должен уйти в аренду. Но он туда не пойдет. Все время, пока Фоден здесь, он будет находиться рядом со мной, ведь это невероятно талантливый игрок", – четко дал понять Гвардиола, передает goal.com.

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Напомним, Фоден стал автором шестого гола в ворота гельзенкирхенского Шальке. Манчестер Сити победил с неприличным счетом 7:0.

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