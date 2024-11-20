Контракт испанского специалиста с “горожанами” завершается в 2025 году. Считалось, что летом Гвардиола покинет Манчестер Сити.

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Несмотря на слухи об уходе, главный тренер "горожан" согласовал новый контракт с клубом. Он рассчитан на один год и содержит опцию продления еще на один сезон, сообщает The Athletic. Ожидается, что официально об этом объявят в ближайшие дни.

Пеп Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 18 трофеев, включая требл в сезоне 2022/23.

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