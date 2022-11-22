Гвардиола согласился на продление контракта с действующим чемпионом Англии до 2025 года, сообщает The Athletic.

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Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления (как было и раньше). Действующий контракт Пепа рассчитан до конца текущего сезона, а сам специалист не имел определенности, где хотел бы продолжить работу. Ранее Гвардиола заявлял что вряд ли сможет найти лучший клуб, чем Ман Сити.

Испанец работает с клубом с 2016 года и успел выиграть 4 трофея АПЛ, Кубок Англии и 4 Кубка Лиги. Также "горожане" под его руководством доходили в полуфинал и финал Лиги чемпионов.

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