Вингер "горожан" сам попросил отпустить его на Камп Ноу, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона согласовала с Куманом сумму компенсации – нидерландец таки сделал скидку

Манчестер Сити только год назад приобрел Торреса у Валенсии за 23 млн евро. Испанец постепенно прогрессировал и приблизился к основе, однако возможность выступать за Барселону выглядит слишком соблазнительно. Гвардиола согласился пойти навстречу подопечному, но при условии удачных переговоров между клубами.

Добавим, что контракт Торреса с Ман Сити рассчитан до лета 2025 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 50 млн евро. В текущем сезоне вингер провел 7 матчей, отличившись 3 голами и одним ассистом.

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