Манчестер Сити – Реал: Гвардиола пообщался с Зиданом, сидя на мусорнике – фото дня

Тренеры Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан откровенно поговорили после ожесточенного матча между Манчестер Сити и Реалом.

Фото разговора двух тренеров стало настоящей фотожабой. "Уже никого нет на Этихаде .. кроме двух невероятных тренеров", – пишет в своем Twitter Marca.

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"Я поздравил его с победой в Ла Лиге, расспросил о семье. Надеюсь, однажды мы сможем поужинать и поговорить обо всем", – прокомментировал совместную фотографию тренер "горожан", который на фото сидел на мусорнике.

Напомним, что Манчестер Сити обыграл Реал (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился с аналогичным счетом. Команда Зинченко уверенно шагает в 1/4, а подопечные Зидана возвращаются в Испанию с пустыми руками.

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Picture of the day:



Zidane and Guardiola after the game.



Two absolute greats pic.twitter.com/Gdn7ALZDa1 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) August 7, 2020