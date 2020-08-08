toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
МАУРИЦИО САРРИ ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ

Манчестер Сити – Реал: Гвардиола пообщался с Зиданом, сидя на мусорнике – фото дня

15:50 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал: Гвардиола пообщался с Зиданом, сидя на мусорнике – фото дня
Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан / Getty Images

Тренеры Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан откровенно поговорили после ожесточенного матча между Манчестер Сити и Реалом.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

Фото разговора двух тренеров стало настоящей фотожабой. "Уже никого нет на Этихаде .. кроме двух невероятных тренеров", – пишет в своем Twitter Marca.

Ужасные фейлы Варана в видеообзоре матча – Манчестер Сити – Реал – 2:1

"Я поздравил его с победой в Ла Лиге, расспросил о семье. Надеюсь, однажды мы сможем поужинать и поговорить обо всем", – прокомментировал совместную фотографию тренер "горожан", который на фото сидел на мусорнике.

Напомним, что Манчестер Сити обыграл Реал (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился с аналогичным счетом. Команда Зинченко уверенно шагает в 1/4, а подопечные Зидана возвращаются в Испанию с пустыми руками.

Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ

blog_ava
Динамо подписало Шевченко – одного из главных талантов академии Шахтера
10:13
17661
Теги
Зинедин Зинедин Зидан Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Мадрид футбольные курьёзы Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
42
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?